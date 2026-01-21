Habertürk
        Giresun'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

        Giresun'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

        Giresun'un Doğankent ilçesinde karla mücadele çalışması yapan iş makinesinin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:09
        Giresun'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
        Giresun'un Doğankent ilçesinde karla mücadele çalışması yapan iş makinesinin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.


        Doğankent Belediyesine ait iş makinesi ile Süttaşı Mahallesinde kar temizleme çalışmasında görevli M.S. idaresindeki iş makinesi, uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

