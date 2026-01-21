Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı.





Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, önleyici faaliyetler ve farkındalık çalışmalarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.



Espiye Jandarma Trafik Timi ekiplerince de kış şartlarında beslenmekte zorlanan sahipsiz hayvanlar için yol kenarlarına mama bırakıldı.



İlçede Espiye Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı da gerçekleştirildi.



Müftülük Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda, mevcut başkan Taflancık Köyü muhtarı Turgut Çelik güven tazeledi.



- Güce



Güce Kaymakamı Ali Can Uludağ, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle kapanan köy yollarında çalışma yapan iş makinelerine engel olan ağaç dallarının kesilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.



İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle 7/24 görev başında olduğunu vurgulayarak, "Dalların görüşü engellemesi ve araçlara zarar vermesi, ekiplerimizin karla mücadele hızını düşürmekte ve müdahale süresini uzatmaktadır. Çalışmaların aksamaması ve ekiplerimizin güvenliği için, tüm vatandaşlarımızın derhal yol kenarlarındaki fındık dallarını budayarak yoldan çekmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.



Güce Belediyesince ise ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor.



Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle ulaşımı aksatmaması için çalışmalara özen gösterdiklerini belirterek, zorlu hava şartlarına rağmen görev yapan tüm belediye personeline özverilerinden dolayı teşekkür etti.



















