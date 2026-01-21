Habertürk
        Giresun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

        Giresun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

        Giresun merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Giriş: 21.01.2026 - 21:26 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:26
        Giresun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
        Giresun merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanarak örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 34 şüpheli tespit edildi.

        Giresun merkezli İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından Giresun Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 2 şüpheliye ev hapsi verildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

