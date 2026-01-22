Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da yaban keçisi envanter çalışması yapıldı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi envanter çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.01.2026 - 15:08
        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şebinkarahisar DKMP Şefliği sorumluluk alanında yapılan envanter çalışmasında yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir yönetimi amaçlandı.

        Giresun DKMP İl Müdürlüğü ve Gümüşhane DKMP İl Müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla sahada yürütülen çalışmada, bölgedeki yaban keçisi popülasyonunun mevcut durumu, habitat kullanımı ve dağılımı gözlemlendi.

        Yaban keçisi envanter çalışmasıyla türün mevcut yayılış alanlarının belirlenmesi, popülasyon yoğunluğu ve dağılımına yönelik gözlemler yapılması, yaşam alanlarının ekolojik durumunun değerlendirilmesi, tür üzerinde etkili olabilecek kaçak avcılık, insan baskısı, habitat bozulması ve benzeri unsunların tespiti, koruma ve izleme faaliyetlerinin bilimsel verilerle desteklenmesi hedeflendi.

        Envanter çalışmaları sırasında yaban keçilerinin bulunduğu alanlarda birey tespiti, sürü yapısı ve yaş, cinsiyet dağılımı gibi göstergeler ile alan güvenliği ve koruma ihtiyacına ilişkin saha değerlendirmeler yapıldı.

        Çalışmalar boyunca doğal yaşam alanlarının korunmasına hassasiyet gösterilerek, yaban keçilerinin doğal davranışlarını etkilemeyecek şekilde envanter süreci yürütüldü.

        Yaban hayatının korunması için vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, özellikle kaçak avcılıkla mücadelede duyarlılık çağrısında bulunuldu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

