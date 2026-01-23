Habertürk
        Giresun'daki Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi beyaz örtüyle kaplandı

        Giresun'daki Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi beyaz örtüyle kaplandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde karın ardından Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi'nin bulunduğu bölge beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:59
        Giresun'daki Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi beyaz örtüyle kaplandı
        Giresun'un Dereli ilçesinde karın ardından Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi'nin bulunduğu bölge beyaza büründü.


        Kentte aralıklarla etkili olan kar, turizm noktalarında farklı güzellikler ortaya çıkardı.

        Kuzalan Tabiat Parkı'nda yer alan ve kireç taşları ile sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaz rengini alan Mavigöl'ün çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Akarsu kenarları ve ağaçların üzerindeki kar güzel görüntüler sundu.

        Tabiat parkının önemli değerlerinden 20 metreden Aksu Deresi'ne dökülen Kuzalan Şelalesi de dikkati çekti. Şelalenin alt kısımlarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

        İlçenin Pınarlar köyünde Pamukkale'yi andıran Göksu travertenleri de karın ardından farklı bir güzelliğe büründü.

        Ailesiyle Mavigöl'ü gezen Cevat Önal, Mavigöl'ün kışın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Ankara'dan gelen misafirlerine ilçedeki turizm noktalarını gezdirdiklerini belirten Önal, bölgenin turizm için çok değerli bir yer olduğunu vurguladı.

        Karın Mavigöl'ün etrafını daha da güzelleştirdiğini anlatan Önal, her mevsimin ayrı bir güzellik ortaya koyduğunu kaydetti.

