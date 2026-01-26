Habertürk
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:13
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle S.K, E.A. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.

        Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 3 bin 136 adet uyuşturucu hap, 118 gram kokain, 27 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.






