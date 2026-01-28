Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Giresun'un Dereli ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 16 bin 400 boş makaron ve 24 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İş yeri sahibinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
