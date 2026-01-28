Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Dereli ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 16 bin 400 boş makaron ve 24 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


        İş yeri sahibinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Görele'de temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine teslim edildi
        Görele'de temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine teslim edildi
        Eşinin katlettiği Sinem'in ailesine cezaevindeki sanıktan 'defin isteği' me...
        Eşinin katlettiği Sinem'in ailesine cezaevindeki sanıktan 'defin isteği' me...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Giresun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Giresun'da konuştu:
        Fındık fiyatları durağan seyrini sürdürüyor
        Fındık fiyatları durağan seyrini sürdürüyor
        Yaptığı sıra dışı ve dekoratif kemençelerle ilgi çekiyor
        Yaptığı sıra dışı ve dekoratif kemençelerle ilgi çekiyor
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı