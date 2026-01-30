Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun Belediyesi kent genelindeki üstyapı ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:02 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun Belediyesi kent genelindeki üstyapı ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak yenileme çalışmaları kapsamında Çınarlar Mahallesi İniş Sokak'ta parke taşı döşendi.

        Şehir içi trafik düzenini sağlamak ve toplu taşıma hizmetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla da durak alanlarında çizgi yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Ayrıca sahil şeridindeki ağaçların budama ve bakımları ile kök bölümlerinde düzenlemeler yapıldı.

        - Espiye

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İlçe Gençlik Merkezini ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tolga Cebeci'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kavanoz, merkezde görev yapan personel ve gençlerle sohbet etti.

        Kavanoz, Espiyeli tüm gençlerin merkezin sunduğu imkanlardan faydalanmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Samuray arısı üretiminde kullanılmak üzere kahverengi kokarca topluyorlar
        Samuray arısı üretiminde kullanılmak üzere kahverengi kokarca topluyorlar
        Giresun'da iki katlı ev alev alev yandı
        Giresun'da iki katlı ev alev alev yandı
        Bulduğu altın bilekliği polise teslim eden temizlik görevlisine belediye ba...
        Bulduğu altın bilekliği polise teslim eden temizlik görevlisine belediye ba...
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan ilçelere ziyaret
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan ilçelere ziyaret
        Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı