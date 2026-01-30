Habertürk
        Giresun'da motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Giresun'da motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 21:27 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:27
        Giresun'da motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

        İmdat T'nin (48) kullandığı motosiklet, ilçenin Ağalar köprüsü mevkisinde H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, İmdat T. ile motosikletteki Engin T'nin (57) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

