Giresun'da motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.
İmdat T'nin (48) kullandığı motosiklet, ilçenin Ağalar köprüsü mevkisinde H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, İmdat T. ile motosikletteki Engin T'nin (57) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
