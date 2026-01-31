Habertürk
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Piraziz ilçesinde üstyapı çalışmalarına devam edildi.

        Giriş: 31.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:50
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'un Piraziz ilçesinde üstyapı çalışmalarına devam edildi.

        Piraziz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maden Mahallesi'nde başlatılan renkli parke ve aydınlatma çalışmaları sürüyor.

        Mahallenin hem estetik görünümünü güçlendiren hem de gece ulaşımını daha güvenli hale getiren çalışmayla, sokaklar daha modern ve aydınlık bir görünüme kavuşacak.

        - Güce

        Güce Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi göreve başladı.

        Başhekimliğe atanan Dr. Muhammet Nayir Yılmaz, makamında gazetecilerle bir araya geldi.


        Yılmaz, sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.

