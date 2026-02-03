Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Fındık işleme tesisi için devlet desteği alan kadın, kendi işinin patronu oldu

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da devlet desteğiyle fındık işleme tesisi kuran 23 yaşındaki Esma Simay Gemici, fındığa değer katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:04
        Fındık işleme tesisi için devlet desteği alan kadın, kendi işinin patronu oldu
        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da devlet desteğiyle fındık işleme tesisi kuran 23 yaşındaki Esma Simay Gemici, fındığa değer katıyor.


        Kent merkezinde ailesiyle yaşayan Gemici, 2022 yılında lise öğrenimini tamamladıktan sonra bir fındık işleme tesisinde kısa süre çalıştı.

        Burada işle ilgili bilgi sahibi olan Gemici, arıcılık yapan babasının yönlendirmesiyle destek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

        Gemici'nin başvurusu kabul edilerek Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında fındık kırma, kavurma ve boylama gibi makineler için yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

        Batlama Sanayi Sitesi'nde 2023 yılında iş yerini kuran Gemici, fındığı işleyip ezme, krokan ve iç fındık gibi ürünlere dönüştürüyor.

        Zaman zaman anne ve babasının da desteğini alarak işlerini sürdüren Gemici, kendi işinin patronu olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Gemici, AA muhabirine, daha önce fındık işlemeyle ilgili bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

        Aynı sektörde faaliyet gösteren bir iş yerinde fındık işleme makinelerini kullanmayı öğrendiğini belirten Gemici, ailesinin de yönlendirmesi üzerine kendi iş yerini kurmaya karar verdiğini anlattı.

        Gemici, devlet desteğinin maliyet konusunda çok büyük avantaj sağladığını vurguladı.

        İşinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Gemici, "Bu iş yeri sayesinde fındığa değer katmış olduk. Kırma, kavurma ve paketleme ile krokan ve ezme de yapıyoruz. Böylelikle fındık değerlenmiş oluyor." dedi.

        Gemici, devlet desteğiyle genç yaşında iş yeri sahibi olduğunu belirterek, internet üzerinden ve perakende satış yaparak işini daha da geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

        - "Burayı ben çekip çeviriyorum. İşimden de gayet mutluyum"

        Özellikle hasat sonrası yoğunluk yaşadıklarını aktaran Gemici, 3-4 kişi gece geç saatlere kadar çalıştıkları zamanlar olduğunu vurguladı.

        Gemici, ailenin önemine vurgu yaparak, "Babam da yardım ediyor bana ancak gezgin arıcı olduğu için zaten 6 ay boyunca dağlarda oluyor. Burayı ben çekip çeviriyorum. İşimden de gayet mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Gıda mühendisliği üzerine üniversite eğitimi almak istediğini aktaran Gemici, "Bu iş üzerinden bir bölümde öğrenim görmek istiyorum. Elimden geldiğince hem işimi yürütüp hem de üniversitede öğrenim görmek istiyorum." diye konuştu.

        Gemici, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine destekleri için teşekkür etti.

