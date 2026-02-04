Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 973 milyon dolar gelir sağladı

Habertürk
        04.02.2026 - 09:58
        Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 5 ayında yaklaşık 973 milyon dolar gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-31 Ocak 2026 döneminde yurt dışına 972 milyon 974 bin 623 dolar karşılığında 77 bin 803 ton fındık satıldığı belirtildi.

        Geçen yılın aynı döneminde yapılan 159 bin 681 ton fındık ihracatından, 1 milyar 299 milyon 297 bin 833 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

