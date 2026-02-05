Giresun'da alkol ve tütün kaçakçılığı operasyonu

Giresun'da, alkol ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Piraziz ilçesinde kaçakçılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.



Ekipler, şüpheli kişilerin iş yeri ve araçlarında yaptıkları aramada 20 litre etil alkol, 500 adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 28 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



