        Giresun Haberleri

        Giresun'da alkol ve tütün kaçakçılığı operasyonu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:07
        Giresun'da, alkol ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Piraziz ilçesinde kaçakçılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, şüpheli kişilerin iş yeri ve araçlarında yaptıkları aramada 20 litre etil alkol, 500 adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 28 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

