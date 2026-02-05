Habertürk
Habertürk
        Giresun Adası'nda temizlik çalışması yapıldı

        Giresun Adası'nda temizlik çalışması yapıldı

        Kentin en önemli turizm alanlarından Giresun Adası'nda genel temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:53
        Giresun Adası'nda temizlik çalışması yapıldı
        Kentin en önemli turizm alanlarından Giresun Adası'nda genel temizlik çalışması gerçekleştirildi.


        İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in üzerinde yaşanabilir tek adası konumundaki Giresun Adası'nın eşsiz doğal hazine konumunda bulunduğu belirtildi.

        Tarihi dokusu ve doğal mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği adada çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

        Çalışmalar kapsamında bir dönüşüm yaşandığına işaret edilerek, "Son olarak Giresun İl Özel İdaresi görevlilerince bir hafta boyunca adada temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Tüm atıklar özenle toplandı. Bu benzersiz ekosistem arındırıldı. Doğal floranın korunması için endemik olmayan ağaçlarda bilinçli budama yapıldı." ifadelerine yer verildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

