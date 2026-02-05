Giresun Adası'nda temizlik çalışması yapıldı

Kentin en önemli turizm alanlarından Giresun Adası'nda genel temizlik çalışması gerçekleştirildi.





İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in üzerinde yaşanabilir tek adası konumundaki Giresun Adası'nın eşsiz doğal hazine konumunda bulunduğu belirtildi.



Tarihi dokusu ve doğal mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği adada çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.



Çalışmalar kapsamında bir dönüşüm yaşandığına işaret edilerek, "Son olarak Giresun İl Özel İdaresi görevlilerince bir hafta boyunca adada temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Tüm atıklar özenle toplandı. Bu benzersiz ekosistem arındırıldı. Doğal floranın korunması için endemik olmayan ağaçlarda bilinçli budama yapıldı." ifadelerine yer verildi.













