Espiye'de Anneler Günü kutlandı
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.
İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, kendi çektikleri fotoğraflarla hazırladıkları panoları annelerine hediye etti.
Program, velilere yönelik, "İslamda Annenin ve Çocuk Yetiştirmenin Önemi" konulu seminerle tamamlandı.
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