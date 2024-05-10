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        Espiye'de Anneler Günü kutlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:26
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        Espiye'de Anneler Günü kutlandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

        İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, kendi çektikleri fotoğraflarla hazırladıkları panoları annelerine hediye etti.

        Program, velilere yönelik, "İslamda Annenin ve Çocuk Yetiştirmenin Önemi" konulu seminerle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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