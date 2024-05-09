Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in sıralama etabı birinci maçında Görele Belediyespor sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 29-23 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in sıralama etabı birinci maçında Görele Belediyespor sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 29-23 yendi.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 13-11 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Görele Belediyespor, karşılaşma sonunda sahadan 29-23 galip ayrıldı.
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