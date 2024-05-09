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        Giresun'da asayiş olayları bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Giresun'da, asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:46
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        Giresun'da asayiş olayları bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Giresun'da, asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral katıldı.

        Serdengeçti, terörün her türlüsüne göz açtırmamak için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Terörle mücadele kapsamında 7 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." dedi.

        Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Serdengeçti, "İlimizde güncel olarak 4 bin 544 düzenli göçmen bulunuyor. Son 2 ayda görevlilerimizce göçmen kaçakçılığına yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1 organizatör ve 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi sınır dışı edildi ve 35 göçmen de ilimizden sevk edildi." diye konuştu.

        Uyuşturucuyla mücadelede il genelinde 63 operasyon yapıldığını aktaran Serdengeçti, gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 2'sinin de adli kontrolüne karar verildiğini kaydetti.

        Organize suçlarla mücadele kapsamında da 4 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Serdengeçti, 7 şüphelinin bulunduğu soruşturmalarda 1 kişinin tutuklandığını, 5 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

        Serdengeçti, operasyonlarda 10 tabanca, 2 av tüfeği, 921 fişek, 195 çek ve senet ele geçirildiğini söyledi.

        Kaçakçılıkla mücadelede 31 operasyonda gözaltına alınanlardan 1 kişinin adli kontrolüne karar verildiğini ifade eden Serdengeçti, "Operasyonlarda 252 bin 260 makaron, 75 litre alkollü içki, 1730 paket sigara, 50 elektronik sigara, 209 emtia, 351 kilogram tütün, 5 silah imalathanesi, 9 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 9 şarjör ve 42 tabanca fişeği ele geçirdik." dedi.

        Serdengeçti, mali suçlarla mücadelede 14 operasyonda 4 sahte belge ve dijital materyal kapsamında 4 cep telefonu ele geçirildiğini belirtti.

        Vali Serdengeçti, Giresun'da 1 Mart 2024'ten itibaren 2 bin 311 asayiş olayı gerçekleştiğine de işaret etti.

        Serdengeçti, Bulancak'ta 18 Nisan'da kuyumcu dükkanında işlenen yağma suçunun 3 şüphelisinin kısa sürede yakalandığını anımsattı.

        Emniyet ve jandarma birimlerince 415 bin 306 kişinin sorgulandığını belirten Serdengeçti, 478 kişinin yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

        Siber Suçlarla Mücadele birimlerince etkin çalışmalar gerçekleştirildiğini de anlatan Serdengeçti, "İlimizde son 2 ayda ödeme sistemlerine yönelik bir operasyon, çocuk istismarına yönelik 3 operasyon yapılmış, toplamda 21 kişi gözaltına alınmış ve 10 kişi de tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Serdengeçti, ayrıca 633 sosyal medya hesabına yönelik çalışma yapıldığını, bunlar içinde terörle bağlantılı 77 kişinin tespit edildiği aktardı.

        Son 2 ayda 2 ölümlü, 173 de yaralamalı kaza meydana geldiğini aktaran Serdengeçti, kazalarda 284 kişinin yaralandığını belirtti.

        Vali Serdengeçti, sahil güvenlik faaliyetlerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

        "204 deniz aracının ve 8 ticari geminin kontrolü yapılmış, 32 deniz aracında ÖTV'siz yakıtın usulsüz kullanımına ilişkin denetim ve kontroller gerçekleştirilmiştir. Toplamda 793 şahsın KİHBİ ve UYAP, 68 şahsın ise İnterpol sorgulaması yapılmıştır. Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimler neticesinde 22 şahsa 309 bin 540 lira para cezası uygulanmıştır. Çevre Kanunu kapsamında 1 tekneye 116 bin 60 lira para cezası uygulanmıştır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapılan denetimler neticesinde el konulan 1693 litre kaçak akaryakıt İl Özel İdaremize teslim edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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