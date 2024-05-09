Giresun Eğitim-Bir-Sen, okul müdürü Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti

Giresun'da Eğitim-Bir-Sen Şubesi, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu ölmesine sessiz yürüyüş ile tepki gösterdi.

Debboy mevkisinde toplanan sendika üyeleri, Gazi Caddesi güzergahını izleyerek Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Muhammet Sarı, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin gün geçtikçe daha vahim hale gelmeye başladığını söyledi.

Öğretmene yönelen şiddete karşı kararlılıklarının ifadesi olarak yarın iş bırakacaklarını ifade eden Sarı, şöyle konuştu: