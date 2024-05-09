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        Giresun Eğitim-Bir-Sen, okul müdürü Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti

        Giresun'da Eğitim-Bir-Sen Şubesi, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu ölmesine sessiz yürüyüş ile tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:29
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        Giresun Eğitim-Bir-Sen, okul müdürü Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti
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        Giresun'da Eğitim-Bir-Sen Şubesi, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu ölmesine sessiz yürüyüş ile tepki gösterdi.

        Debboy mevkisinde toplanan sendika üyeleri, Gazi Caddesi güzergahını izleyerek Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Muhammet Sarı, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin gün geçtikçe daha vahim hale gelmeye başladığını söyledi.

        Öğretmene yönelen şiddete karşı kararlılıklarının ifadesi olarak yarın iş bırakacaklarını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

        "Yapılması gereken, caydırıcı yasal düzenlemelerden başlamak üzere medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir kültür seferberliğine ve eğitim

        programına geçmektir. Bu sessiz yürüyüş sadece bir başlangıçtır. Haklı taleplerimizin karşılanması için mücadelemize genişleterek devam edeceğiz. Yarın 81 ilde iş bırakacak ve basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Ardından 10-17 Mayıs arası TBMM'yi göreve davet için tüm eğitim kurumlarında imza kampanyası gerçekleştireceğiz. Bizler artık kınama mesajları değil, şiddeti önleme yasası bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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