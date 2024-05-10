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        Görele'de Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

        Giresun'un Görele ilçesinde Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:27
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        Görele'de Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi
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        Giresun'un Görele ilçesinde Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri organize edildi.

        Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

        Belediye Başkan Vekili İlkay Odabaş, konserin düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

        Sosyal belediyeciliğin en güzel ortak noktasının sanat olduğunu belirten Odabaş, "Sanatın birleştirici, ruhu besleyici özelliği vardır. Bundan sonra da sanatla ilgili sosyal faaliyetlerde bu ortamda birçok defa bulaşacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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