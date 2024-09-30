Espiye'de emekli din görevlilerine yönelik etkinlik düzenlendi

Gülbe, 1-7 Ekim arasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğunu söyledi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte Müftü Osman Gülbe, emekli din görevlileri ile sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.