Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan F.G'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 130 gram sentetik uyuşturucu maddesi, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, nakit para, çeşitli miktarlarda tabanca fişekleri ve cep telefonu ele geçirildi.

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