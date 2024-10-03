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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:30
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan F.G'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 130 gram sentetik uyuşturucu maddesi, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, nakit para, çeşitli miktarlarda tabanca fişekleri ve cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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