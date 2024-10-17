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        Türkiye fındık ihracatından 10 sezonda 20,8 milyar dolar kazanç sağladı

        ATAKAN ÇITLAK - Türkiye, son 10 sezonda fındık ihracatından 20 milyar 789 milyon 745 bin 561 dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:22
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        Türkiye fındık ihracatından 10 sezonda 20,8 milyar dolar kazanç sağladı
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        ATAKAN ÇITLAK - Türkiye, son 10 sezonda fındık ihracatından 20 milyar 789 milyon 745 bin 561 dolar gelir elde etti.

        AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2014-2015 ile 2023-2024 arasını kapsayan 10 sezonda, 124 ülkeye 2 milyon 828 bin 178 ton fındık ihraç etti.

        Gerçekleştirilen dış satım karşılığında 20 milyar 789 milyon 745 bin 561 dolar döviz girdisi sağlandı.

        Belirtilen yıllar arasında miktar bakımından en fazla satış, 1 Eylül 2019'da başlayıp 31 Ağustos 2020'de sona eren sezonda 343 bin 561 ton olarak gerçekleştirildi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

        Elde edilen gelir bakımından en fazla kazanç ise 2014-2015 sezonunda sağlandı. Bu sezonda da fındık ürünü satışından 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar gelir elde edildi.

        2023-2024 ihraç sezonunda 2 milyar 349 milyon 115 dolar karşılığında 303 bin 457 ton fındık satıldı.

        Son 10 ihracat döneminde fındık ihraç edilen ülkeler, ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri oldu. Almanya, İtalya ve Fransa en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sıralamasında yerini aldı.

        Çin, Hindistan ve Amerika kıtası ülkelerine ihracat miktarları da her geçen yıl hızla artış gösteriyor.

        - Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı

        Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, son 10 ihracat dönemini değerlendirdi.

        Bölük, geçen 10 sezonda tonaj ve gelir açısından Türkiye'nin fındık ürününde Cumhuriyet tarihi rekorlarına imza atıldığını söyledi.

        2014-2015 sezonunda sağlanan 2 milyar 799 milyon 592 bin dolar gelirin Cumhuriyet tarihinin en yüksek kazanç dönemi olarak kayıtlara girdiğini vurgulayan Bölük, yine 2019-2020 döneminde yapılan 343 bin 561 ton iç fındık satışının da Cumhuriyet tarihinin tonaj açısından rekoru olduğuna dikkati çekti.

        Bölük, 2024-2025 fındık ihraç sezonunda ise 300 bin tonun üzerinde ihracat tahminleri bulunduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "320-330 bin ton iç fındık bazında ihracat beklentisi var. Gelirin de yine daha iyi olacağını düşünüyoruz bu yıl ki döviz bazındaki fiyatlara baktığınızda. Belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci gelirini elde etmemiz mümkün."

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