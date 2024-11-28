Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da fındık üreticilerine yönelik budama eğitim kursu düzenlendi

        Giresun'da, çiftçilere yönelik düzenlenen fındık budama eğitiminin sona erdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da fındık üreticilerine yönelik budama eğitim kursu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, çiftçilere yönelik düzenlenen fındık budama eğitiminin sona erdiği bildirildi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde tarım arazilerinin yüzde 78'inde fındık yetiştiriciliği yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, arazi yapısının engebeli olması sebebiyle fındığın hem ekonomik hem de stratejik anlamda önem arz ettiğine dikkat çekildi.

        Fındık veriminin artırılması noktasında budama eğitiminin çiftçilere verilmesi amacıyla proje hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla 18-28 Kasım arasında 40 saatlik eğitim modülü ile kursumuz sonuçlandırıldı. Kursa 21 üretici müracaat etmiş olup 19 üretici başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almıştır. Kurs, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde uygulamalı olarak sonuçlandırılmıştır. Uygulamalı eğitime 19 üreticinin yanı sıra ilimizde fındık üreticilerine hizmet veren 25 tarım danışmanı katılmıştır. Tarım danışmanına verilen bu eğitimin çarpanı olarak 1500 üreticiye de dolaylı olarak bu eğitim verilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti
        Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti
        Eğribel Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlandı
        Eğribel Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlandı
        Üçtepe beldesinde kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı
        Üçtepe beldesinde kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı
        Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Hayalini gerçekleştirip doktor oldu, hemşire annesiyle aynı hastanede görev...
        Hayalini gerçekleştirip doktor oldu, hemşire annesiyle aynı hastanede görev...
        Giresun'da heyelan sonucu kapanan kara yolu ulaşıma açıldı
        Giresun'da heyelan sonucu kapanan kara yolu ulaşıma açıldı