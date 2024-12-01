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        Köylerdeki çocuklar Gezici Kütüphane'nin yolunu gözlüyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da uzak köylerdeki çocukları kitaplarla buluşturan Gezici Kütüphane, masal, boyama ve sokak oyunları etkinlikleriyle de çocuklara mutlu anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:25
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        Köylerdeki çocuklar Gezici Kütüphane'nin yolunu gözlüyor
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da uzak köylerdeki çocukları kitaplarla buluşturan Gezici Kütüphane, masal, boyama ve sokak oyunları etkinlikleriyle de çocuklara mutlu anlar yaşatıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 2021'de kentte faaliyete başlatılan Gezici Kütüphane, özellikle uzak köylerde kitaba erişmekte zorlanan çocuklara okuma imkanı sunuyor.

        İçerisinde farklı yaş gruplarına hitap eden kitaplar barındıran kütüphane, 15 gün aralıkla belirlenen 20 noktayı dolaşıyor. Çocuklar, kütüphaneye kayıt olarak ödünç kitap alabiliyor.

        Kütüphanede, görevliler ve öğretmenler tarafından masal, boyama, film izleme ve sokak oyunları etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

        Hem kitaplar hem de etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren çocuklar, Gezici Kütüphane'nin yolunu gözlüyor.

        Gezici Kütüphane'den yetişkinler de faydalanabiliyor.

        Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, Gezici Kütüphane'nin şu ana kadar 20 bin kişiye ulaştığını söyledi.

        Gürgenci, kütüphanede, ana sınıfı çocuklarından yetişkin bireylere kadar her kesime hitap eden yaklaşık 4 bin kitabın yer aldığını belirtti.

        Gidilecek lokasyonu belirlerken kütüphanesi olmayan bölgeleri seçtiklerini anlatan Gürgenci, "Gezici Kütüphane bir otobüs olduğu için onun erişebileceği yerler de önemli ama kütüphane erişimi olmayan, kütüphaneye güçlükle erişebilen bölgeleri seçip oralara gidiyoruz." dedi.

        Okul dışında devlet hastanesi gibi faklı kamu kurumlara da Gezici Kütüphane'nin gittiğini ifade eden Gürgenci, bu hizmeti herkese vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

        - "Yaklaşık 2 bin üye kaydı yapıldı"

        Kemal Gürgenci, çok güzel geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bizim kitapla buluşturmaya çalıştığımız insanlar hangi yaş grubu olursa olsun kitabı sevdikleri için böyle bir hizmetin ayaklarına gitmesinin çok mutluluk verdiğini ifade ediyor. Bunun geri dönüşlerini zaten üye sayısından da anlayabiliriz. Kütüphanemiz 2021 yılından bu yana Giresun'da, 8 ay da deprem bölgesinde Malatya'da görev yaptı. Bu sürede Gezici Kütüphane'ye yaklaşık 2 bin üye kaydı yapıldı."

        Ödünç kitap konusunda Gezici Kütüphane'nin sabit bir kütüphanenin seviyesine yaklaştığını ifade eden Gürgenci, bunun da Gezici Kütüphane'den faydalananların memnuniyetinin göstergesi olduğunu belirtti.

        Gezici Kütüphane'nin ziyaret ettiği Dereli ilçesine bağlı Yüce köyündeki ortaokul öğrencilerinden Yağmur Topal ise köyde yaşadığı için kitaba çok erişemediğini ancak bu kütüphane ile daha çok kitap okuma şansı elde ettiğini söyledi.

        Genellikle roman ve hikaye türünü tercih ettiğini dile getiren Topal, ilk kütüphane üyeliğinin de Gezici Kütüphane'de yapıldığını belirtti.

        Zerrin Topal da ilçe ve il merkezine gittiğinde kitap alabildiğini ancak Gezici Kütüphane ile daha çok kitapla buluştuğunu ifade ederek, okuma alışkanlığının ve dil bilgisinin bu sayede geliştiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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