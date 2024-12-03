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        Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:39
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        Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, etkinlikler kapsamında engellilerle restoranda bir araya geldi.

        Engellilerin istek ve taleplerini dinleyen Kavanoz, maddi ve manevi her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

        Program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

        Yağlıdere ilçesinde de program organize edildi.

        Mustafa Kemal İlkokulu Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, "Amacımız, hiçbir bireyimizi ayrıştırmadan her bireyimizin özelliklerini göz önünde bulundurarak özel eğitim sunmaktır. Bunun yanı sıra her engelli bireyimize ve ailelerine her daim yanlarında olduğumuzu hissettirerek destek sunmaktır." dedi.

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