Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, etkinlikler kapsamında engellilerle restoranda bir araya geldi.

Engellilerin istek ve taleplerini dinleyen Kavanoz, maddi ve manevi her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.