Giresun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda M.Ç. yönetimindeki 06 DFA 626 plakalı otomobil ile U.Y'nin kullandığı 61 ABV 789 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, M.Ç. idaresindeki 28 M 5385 plakalı minibüse, bu araç da D.E'nin kullandığı 28 ACF 919 plakalı otomobile çarptı.

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