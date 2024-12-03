Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Giresun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:17 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda M.Ç. yönetimindeki 06 DFA 626 plakalı otomobil ile U.Y'nin kullandığı 61 ABV 789 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, M.Ç. idaresindeki 28 M 5385 plakalı minibüse, bu araç da D.E'nin kullandığı 28 ACF 919 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan M.Ç, K.Ç. ve M.E.Ç, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?

        Benzer Haberler

        Giresun'da 2 katlı evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da 2 katlı evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da öğrenciler "Bilir O Beni" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti
        Giresun'da öğrenciler "Bilir O Beni" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti
        Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Görele'de özel çocuklar için oyun parkı açıldı
        Görele'de özel çocuklar için oyun parkı açıldı