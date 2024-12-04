Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Giresun'da, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) görevlileri, kar nedeniyle yiyecek bulamakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

        Ekipler, merkeze bağlı İnişdibi köyünün yüksek kesimlerine 250 kilogram yem bıraktı. Kış boyunca hayvanlar için doğaya yem bırakılmasına devam edileceği belirtildi.

        Öte yandan HAYDİ ekiplerinin, belediye sorumluluk alanlarında da sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma yürüttüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!

        Benzer Haberler

        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale tatbikat...
        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale tatbikat...
        Görele'de engelliler için birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği düzenle...
        Görele'de engelliler için birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği düzenle...
        Giresun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Giresun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Giresun'da 2 katlı evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da 2 katlı evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da öğrenciler "Bilir O Beni" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti
        Giresun'da öğrenciler "Bilir O Beni" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti