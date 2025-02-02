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        Giresun'da otomobilin çarpmasından son anda kurtulan kişi güvenlik kamerasında

        Giresun'da, kaza yapan otomobilin çarpmasından son anda kaçarak kurtulan kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:22
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        Giresun'da otomobilin çarpmasından son anda kurtulan kişi güvenlik kamerasında
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        Giresun'da, kaza yapan otomobilin çarpmasından son anda kaçarak kurtulan kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kale mahallesi Eşref Dizdar Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan başka bir hafif ticari araca çarptı.

        Kazanın olduğu yerde bulunan kişi, otomobilin çarpmasından son anda kaçarak kurtulabildi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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