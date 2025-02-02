Giresun'da otomobilin çarpmasından son anda kurtulan kişi güvenlik kamerasında
Giresun'da, kaza yapan otomobilin çarpmasından son anda kaçarak kurtulan kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giresun'da, kaza yapan otomobilin çarpmasından son anda kaçarak kurtulan kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kale mahallesi Eşref Dizdar Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan başka bir hafif ticari araca çarptı.
Kazanın olduğu yerde bulunan kişi, otomobilin çarpmasından son anda kaçarak kurtulabildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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