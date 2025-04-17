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        Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünleri ile makine bayilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:41
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        Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünleri ile makine bayilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkında yönetmelik hakkında bilgiler verildiği belirtildi.

        Ayrıca, bitki koruma ürünleri takip sistemi, zirai mücadele alet ve makineleri hakkında yönetmelik ile 5996 sayılı veteriner hizmetleri gibi konuların da görüşüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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