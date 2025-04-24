Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Giresun'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çözüm odaklı muhalefet ortaya koyacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 21:41 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Giresun'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çözüm odaklı muhalefet ortaya koyacaklarını söyledi.

        Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşması programında, siyasi partilerin rakip değil de düşman gibi hareket etmesinden Türkiye'nin bir kazanımı olamayacağını belirtti.

        Kutuplaştırıcı söylemleri eleştiren Arıkan, "Çözüm odaklı bir muhalefeti ortaya koyacağız." dedi.

        Arıkan, AK Parti iktidarının seçimlerin ardından 5 yıl daha ülkeyi yönetme hakkına sahip olduğuna işaret ederek, "Sayın Erdoğan bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapma imkanına sahip oldu. 5 yıl süreç içerisinde biz yapıcı muhalefet anlayışımızla mevcut iktidarı hatalarından döndürmeye yönelik bir dil inşa edeceğiz." diye konuştu.

        Bölgede olağanüstü hadiseler yaşandığına dikkati çeken Arıkan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Tabir yerindeyse, haritalar çiziliyor. Özellikle Suriye'de, Filistin'de ve birçok yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseler bizi son derece tedirgin ediyor ve gündemin de ülkemizle alakalı emperyalist güçlerin yapmış olduğu planlamaları konuşmak yerine, içerideki kısır tartışmalarla, vakti bunlarla geçirmemiz bizlere kaybettiriyor. Bizlerin bunlarla herhangi bir kazanımının olmadığını tekraren ifade etmiş olayım."

        Arıkan, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını anımsatarak, "Ama içimiz buruktu. Niye buruktu? Özellikle Gazze'de, Doğu Türkistan'da hemen yakın coğrafyamızda Ukrayna'da ve dünyanın birçok noktasındaki mülteci kamplarında çocuklarımız katlediliyor." ifadelerini kullandı.

        Son 19 ayda Gazze'de 70 bin kişinin katledildiğinin altını çizen Arıkan, 200 bin insanın da kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Bulancak Kaymakamı Koç, ilçe stadını inceledi
        Bulancak Kaymakamı Koç, ilçe stadını inceledi
        Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arı sayısı...
        Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arı sayısı...
        Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerl...
        Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerl...
        Giresun'da düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" tamamlandı
        Giresun'da düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" tamamlandı
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organ ve dokuları 5 kişiye umut o...
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organ ve dokuları 5 kişiye umut o...
        Yağlıdere'de kırsaldaki öğrencilere kuaför hizmeti verildi
        Yağlıdere'de kırsaldaki öğrencilere kuaför hizmeti verildi