Giresun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Öte yandan T.A'nın yakalanmamak için sık sık adres, kılık ve kimlik değiştirdiği belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu T.A. Espiye ilçesi kırsalında saklandığı evde gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince, 7 yıldır firari durumdaki "silahla yağma" ve "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A'nın yakalanması için özel ekip kuruldu.

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