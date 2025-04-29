Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Giresun'da 2 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 18:09 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da 2 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince, 7 yıldır firari durumdaki "silahla yağma" ve "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A'nın yakalanması için özel ekip kuruldu.

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu T.A. Espiye ilçesi kırsalında saklandığı evde gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Öte yandan T.A'nın yakalanmamak için sık sık adres, kılık ve kimlik değiştirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Giresun'da eğitim yatırımları sürüyor
        Giresun'da eğitim yatırımları sürüyor
        Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi
        Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi
        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, şampiyonluk kupasını aldı
        Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, şampiyonluk kupasını aldı
        Espiye'de Kur'an kursu binasının açılışı yapıldı
        Espiye'de Kur'an kursu binasının açılışı yapıldı