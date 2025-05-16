Güce'de çocuklar ve gençler camide buluştu

Giresun'un Güce ilçesinde "Cami-Genç Buluşması" programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce değerler eğitimi kapsamında çocuk ve gençler, Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Müezzin Veysel Yavuz, gençlerin ve çocukların hayatlarının bu döneminde camilere olan bağlılığının artmasının son derece önemli olduğunu belirtti

Çeşitli konularda bilgilendirilen katılımcılara ikramda bulunuldu.