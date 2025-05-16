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        Güce'de çocuklar ve gençler camide buluştu

        Giresun'un Güce ilçesinde "Cami-Genç Buluşması" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:37
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        Güce'de çocuklar ve gençler camide buluştu
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        Giresun'un Güce ilçesinde "Cami-Genç Buluşması" programı gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce değerler eğitimi kapsamında çocuk ve gençler, Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

        Müezzin Veysel Yavuz, gençlerin ve çocukların hayatlarının bu döneminde camilere olan bağlılığının artmasının son derece önemli olduğunu belirtti

        Çeşitli konularda bilgilendirilen katılımcılara ikramda bulunuldu.

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        Galeri

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