Giresun'da jandarmadan yolcu otobüslerine denetim

Açıklamada, ekiplerin bayram süresince trafik güvenliği için sahada olacağının altı çizildi.

Kontrollerde yolcu güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulanan açıklamada, ilgili trafik kanunu çerçevesinde herhangi bir ihlale rastlanmadığı kaydedildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı sivil trafik personeli ile şehirler arası sefer yapan yolcu otobüslerinin denetlendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.