Espiye'de Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümü kutlandı

Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma personeline teşekkür eden Kavanoz, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kavanoz, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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