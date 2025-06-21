Giresun Valiliği'nden "tıbbi atık" iddialarına ilişkin açıklama:

Giresun Valiliği kentte bir hastanede atık poşetlerinin toplanıldığı esnada oluşan sızıntının temizlenmesinin hijyen sorunu olarak gösterilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon girişimi olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada "morgdan cenazemizi alırken karşılaştığımız manzara" paylaşımlarıyla dolaşıma sokulan içeriklerle ilgili güvenlik kamerası incelemeleri yapıldığı belirtildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tıbbi atıklarını toplama ve bertaraf edilmesinden sorumlu şirket personelleri tarafından atık poşetlerine müdahale edildiği esnada sızıntı oluştuğu aktarılan açıklamada, "Bu durumun şirket personelince cep telefonuyla kaydedildiği, ardından alanın temizlendiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu işlemler esnasında fotoğrafı çeken firma personeli ya da fotoğrafı ilettikleri kişiler tarafından hastanemizin morgunda cenazesini bekleyen vatandaşlarımızın karşılaştığı bir durummuş gibi servis edilmesi art niyetli bir manipülasyon girişimidir. Bu durum, sağlık kurumlarımızın işleyişine ya da hijyen standartlarına ilişkin bir sorun değil aksine, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon girişimi ve kamu düzeni ile kurumsal itibarı zedelemeye yönelik mesnetsiz bir teşebbüstür."