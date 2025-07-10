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        Giresun'un kültürel kıyafetleri Kitre Bebek Evinde sergilenecek

        Giresun'un kültürel kıyafetleri Piraziz ilçesindeki Kitre Bebek Evinde görücüye çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:07
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        Giresun'un kültürel kıyafetleri Kitre Bebek Evinde sergilenecek
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        Giresun'un kültürel kıyafetleri Piraziz ilçesindeki Kitre Bebek Evinde görücüye çıkacak.

        Piraziz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski Kaymakamlık binası kültürel bir merkez haline gelecek.

        Bu kapsamda bina içerisinde eğitimci ve sanatçı Ummihan Aydın tarafından oluşturulan Kitre Bebek Evinde sona gelindi.

        Kitre bebekler ile Karadeniz kültürü, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kıyafetler, gündelik yaşam sahneleri ve yöresel figürleri yansıtılacak.

        Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, Kitre Bebek Evinde incelemelerde bulundu.

        Kültürel bir merkez oluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ayyıldız, "Ummihan hocamız, sabrın ve gönül emeğinin en güzel örneklerini sergiliyor. Bu özel mekanı en kısa sürede halkımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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