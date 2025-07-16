Giresun'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İl merkezine bağlı Mesudiye köyünde seyir halindeki S.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Taşhan mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolcular T.İ, İ.İ, SK, A.K. ve K.K. yaralandı. Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Espiye ilçesinde ise H.K idaresindeki 28 ADU 650 plakalı hafif ticari araç, Soğukpınar beldesinde K.B yönetimindeki 28 AB 002 plakalı ambulans ile çarpıştı.
Yaralanan araç sürücüleri ile ambulansta bulunan T.Y. Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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