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        Giresun'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:14
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        Giresun'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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        Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        İl merkezine bağlı Mesudiye köyünde seyir halindeki S.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Taşhan mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki yolcular T.İ, İ.İ, SK, A.K. ve K.K. yaralandı. Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Espiye ilçesinde ise H.K idaresindeki 28 ADU 650 plakalı hafif ticari araç, Soğukpınar beldesinde K.B yönetimindeki 28 AB 002 plakalı ambulans ile çarpıştı.

        Yaralanan araç sürücüleri ile ambulansta bulunan T.Y. Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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