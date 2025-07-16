Giresun'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Espiye ilçesinde ise H.K idaresindeki 28 ADU 650 plakalı hafif ticari araç, Soğukpınar beldesinde K.B yönetimindeki 28 AB 002 plakalı ambulans ile çarpıştı.

Kazada sürücü ile araçtaki yolcular T.İ, İ.İ, SK, A.K. ve K.K. yaralandı. Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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