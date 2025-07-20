Giresun'da, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışı yapıldı
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.
Bulancak Belediyesi ile Giresun Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen etap yarışı, Bulancak ilçesindeki parkurda yapıldı.
Zorlu parkurda 52 sporcu 26 araçla mücadele ederken, vatandaşlar yarışı ilgiyle izledi.
Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda, arıza yapan araçlara görevliler ve katılımcılar müdahale etti.
Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
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