Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışı yapıldı

        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.

        Bulancak Belediyesi ile Giresun Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen etap yarışı, Bulancak ilçesindeki parkurda yapıldı.

        Zorlu parkurda 52 sporcu 26 araçla mücadele ederken, vatandaşlar yarışı ilgiyle izledi.

        Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda, arıza yapan araçlara görevliler ve katılımcılar müdahale etti.

        Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem

        Benzer Haberler

        Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi
        Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi
        Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor
        Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor
        Espiye'de şehit ve gaziler anıldı
        Espiye'de şehit ve gaziler anıldı
        Giresun'da kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Giresun'da kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 1 ölü
        Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 1 ölü
        Giresun'da zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü öldü
        Giresun'da zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü öldü