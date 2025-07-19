Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Giresun’dan Ordu yönüne giden Muhittin Deniz idaresindeki TIR, ilçe girişindeki trafik ışıklarında bekleyen S.S'nin kullandığı TIR ile C.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Deniz’in kullandığı TIR’ın kabini yerinden ayrılıp dorse kısmına doğru kaydı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan diğer TIR’da önündeki 2 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü Muhittin Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz’in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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