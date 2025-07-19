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        Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 1 ölü

        GİRESUN'un Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 TIR ve 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:05
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 1 ölü
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        GİRESUN'un Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda 2 TIR ve 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada TIR şoförlerinden Muhittin Deniz (62), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Giresun’dan Ordu yönüne giden Muhittin Deniz idaresindeki TIR, ilçe girişindeki trafik ışıklarında bekleyen S.S'nin kullandığı TIR ile C.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Deniz’in kullandığı TIR’ın kabini yerinden ayrılıp dorse kısmına doğru kaydı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan diğer TIR’da önündeki 2 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü Muhittin Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz’in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Kaza nedeniyle aksamaların yaşandığı kara yolundaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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