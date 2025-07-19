Giresun'da zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle tır ve otomobil de aynı yöndeki iki otomobile çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.