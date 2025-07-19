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        Giresun'da zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü öldü

        Giresun'un Piraziz ilçesinde 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:09
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        Giresun'da zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü öldü
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Muhittin Deniz (62) idaresindeki tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun ilçe girişinde trafik ışıklarında bekleyen S.S'nin kullandığı tır ile C.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        Kazanın şiddetiyle tır ve otomobil de aynı yöndeki iki otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tırda sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan sürücü Muhittin Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Öte yandan kaza nedeniyle tır kabininin yerinden ayrılarak dorse üzerinde kaldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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