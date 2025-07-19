Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali gerçekleştirildi.

        Espiye Belediyesince organize edilen etkinlikte katılımcılar horon oynayarak eğlendi.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, burada yaptığı konuşmada, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önemi bulunduğunu ifade ederek, festivaller ile sıla ve gurbetin birleştiğini, gurbette yaşayan Giresunlular ile yöre halkının kaynaştığını söyledi.

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ise hem kültürün yaşatıldığını hem de birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirtti.

        Festivale, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi

        Benzer Haberler

        Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor
        Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor
        Espiye'de şehit ve gaziler anıldı
        Espiye'de şehit ve gaziler anıldı
        Giresun'da kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Giresun'da kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 1 ölü
        Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 1 ölü
        Giresun'da zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü öldü
        Giresun'da zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü öldü
        Giresun'da drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi
        Giresun'da drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi