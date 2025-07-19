Espiye'de 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali gerçekleştirildi.

Espiye Belediyesince organize edilen etkinlikte katılımcılar horon oynayarak eğlendi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, burada yaptığı konuşmada, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önemi bulunduğunu ifade ederek, festivaller ile sıla ve gurbetin birleştiğini, gurbette yaşayan Giresunlular ile yöre halkının kaynaştığını söyledi.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ise hem kültürün yaşatıldığını hem de birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirtti.

Festivale, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.