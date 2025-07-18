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        Giresun'da drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:06
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        Giresun'da drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı.

        Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere-Alucra kara yoluna aracıyla gelen S.K'nin, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde drift attığı, bu anlara ait görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.

        Paylaşımın, Cumhuriyet savcısının talimatıyla ihbar kabul edildiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

        "Şahsa toplam 55 bin 659 lira idari para cezası uygulanmış, ayrıca sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği, bu tür eylemlerin hem adli hem de idari yönden takipçisi olunacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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