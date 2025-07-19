Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor

Bulancak ilçesinin Kovanlık beldesinde il merkezine yaklaşık 68 kilometre uzaklıktaki yayla, ladin ormanları ve çayırlarının yanı sıra akarsularıyla da doğanın güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

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