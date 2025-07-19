Giresun'daki Paşakonağı Yaylası akarsularıyla güzel manzaralar sunuyor
Giresun'da Paşakonağı Yaylası'nda akarsular doğa tutkunlarına güzel manzaraları keşfetme imkanı tanıyor.
Giresun'da Paşakonağı Yaylası'nda akarsular doğa tutkunlarına güzel manzaraları keşfetme imkanı tanıyor.
Bulancak ilçesinin Kovanlık beldesinde il merkezine yaklaşık 68 kilometre uzaklıktaki yayla, ladin ormanları ve çayırlarının yanı sıra akarsularıyla da doğanın güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.
Orman içinde yer alan akarsular ile göller, manzaralarıyla dikkati çekiyor.
Doğa tutkunları, akarsu içinde ve kenarındaki patikalardan yürüyüş yaparak eşsiz manzaraları keşfedebiliyor.
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