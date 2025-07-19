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        Giresun'da kaybolan yaşlı kadın bulundu

        Giresun'un Görele ilçesinde kaybolan yaşlı kadın bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:29
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        Giresun'da kaybolan yaşlı kadın bulundu
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        Giresun'un Görele ilçesinde kaybolan yaşlı kadın bulundu.

        İlçenin Taşlık köyünde 80 yaşındaki Nazmiye Cesur'un dün evine dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu.

        Bölgeye yönlendirilen AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Cesur kaybolduğu köyden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta akrabalarına ait bir evde bulundu.

        Kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine ulaştırıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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