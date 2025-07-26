Görele'de sünnet şöleni düzenlendi
Görele Belediyesince 17 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.
Görele Belediyesince 17 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak doğumdan itibaren her alanda vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi.
Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Sünnet şölenine siyasi parti temsilcileri ile çocukların aileleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.