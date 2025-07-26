Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Görele'de sünnet şöleni düzenlendi

        Görele Belediyesince 17 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele'de sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Görele Belediyesince 17 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak doğumdan itibaren her alanda vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi.

        Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Sünnet şölenine siyasi parti temsilcileri ile çocukların aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        3 kentte orman yangını
        3 kentte orman yangını
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu

        Benzer Haberler

        25 yıldır kullandığı sigarayı Sağlıklı Hayat Merkezinde bıraktı
        25 yıldır kullandığı sigarayı Sağlıklı Hayat Merkezinde bıraktı
        Yağlıdere'de vatandaşlara su kullanımı uyarısı
        Yağlıdere'de vatandaşlara su kullanımı uyarısı
        Yağlıdere'de köylerde kullanılacak iş makinesi hizmete girdi
        Yağlıdere'de köylerde kullanılacak iş makinesi hizmete girdi
        Espiye'de öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Espiye'de öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 9 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 9 yaralı
        Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi 1 kişi öldü, 9 kişi...
        Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi 1 kişi öldü, 9 kişi...