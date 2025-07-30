Espiye'de din görevlilerine yönelik sağlık eğitimi düzenlendi

Espiye'de sağlık konusunda din görevlilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) programı kapsamındaki eğitimde toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları, ilk yardım bilgileri ve temel sağlık uygulamalarıyla ilgili bilgiler verildi.

Programda koruyucu sağlık hizmetleri konusunda sunum yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Bilenoğlu, yaptığı konuşmada, eğitimin amacının toplumun her kesimine ulaşarak sağlık bilincini artırmak olduğunu belirtti.

Program sonunda eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildi.