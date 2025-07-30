Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacak

        Giresun'da fındık hasadına 3 Ağustos Pazar günü başlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da fındık hasadına 3 Ağustos Pazar günü başlanacağı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurulan komisyon tarafından hasat tarihlerinin belirlendiği belirtildi.

        Sahil kesiminde 3 Ağustos, orta kesimde 9 Ağustos, yüksek kesimde ise 15 Ağustos'ta hasada başlanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının rengi donuk kalır. Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur. İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur. Fındıkta aflatoksin oluşmaması için resmi olarak ilan edilen tarihten önce toplanmamalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi

        Benzer Haberler

        Giresun'da büyük aile pikniği etkinliği düzenlendi
        Giresun'da büyük aile pikniği etkinliği düzenlendi
        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan, "Dijital Telif Yasası" a...
        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan, "Dijital Telif Yasası" a...
        Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
        Yaylada silahlı-sopalı 'arazi' kavgası; 3 ölü, 1 yaralı
        Yaylada silahlı-sopalı 'arazi' kavgası; 3 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
        Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü