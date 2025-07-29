Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

        Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla Mustafa (65) ve eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ile oğlu S. Kırömeroğlu'na (27) ateş etti.

        S. Kırömeroğlu da tabancayla Gençalioğlu'na karşılık verdi.

        Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu hayatını kaybetti.

        Yaralanan S. Kırömeroğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri savcılığın incelemesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma tarafından obada yaşanabilecek olumsuzlara karşı geniş güvenlik önlemi alındı.

        Olayda yaralanan S. Kırömeroğlu ise Dereli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        S. Kırömeroğlu'nun genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde

        Benzer Haberler

        Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        Yaylada silahlı-sopalı 'arazi' kavgası; 3 ölü, 1 yaralı
        Yaylada silahlı-sopalı 'arazi' kavgası; 3 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
        Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
        Giresun'da fındık işçi yevmiyesi 886 lira 85 kuruş olarak belirlendi
        Giresun'da fındık işçi yevmiyesi 886 lira 85 kuruş olarak belirlendi
        Giresun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Giresun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Giresunlu terzi mesleğini 59 yıldır sürdürüyor
        Giresunlu terzi mesleğini 59 yıldır sürdürüyor