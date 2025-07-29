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        Giresun'da büyük aile pikniği etkinliği düzenlendi

        Giresun'da "Aile Yılı" kapsamında büyük aile pikniği etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:52
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        Giresun'da büyük aile pikniği etkinliği düzenlendi
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        Giresun'da "Aile Yılı" kapsamında büyük aile pikniği etkinliği gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde Tirebolu ilçesindeki Harşit Savunma Müzesi alanında organize edilen etkinlikte yüz boyama ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklar robot gösterisi izledi.

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, burada yaptığı konuşmada, ailelerin geleceğin teminatı çocukların daha iyi yetişmesi için gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu söyledi.

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise Karadeniz'de Rus işgaline karşı verilen Harşit mücadelesinde binlerce şehit verildiğini vurgulayarak, etkinliğin gerçekleştiği bölgedeki müze ve anıtın önemli olduğunu, bölgenin Karadeniz'in Çanakkale'si olarak nitelendirildiğini kaydetti.

        TÜGVA İl Temsilcisi Mümtaz Aydın ise Harşit'te toprağa düşen aziz şehitlerin gelecek nesillere kutlu bir emanet bıraktığını ifade ederek, bu kutlu mirasa sahip çıkarak yeni nesillere değerlerini bilen, geçmişine sahip çıkan bir bilinç kazandırmak adına çalıştıklarını belirtti.

        Etkinliğe Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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