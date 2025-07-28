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        Giresun'da fındık işçi yevmiyesi 886 lira 85 kuruş olarak belirlendi

        Giresun'da, 2025 ürünü fındık hasadında çalışacak işçi yevmiyesinin 886 lira 85 kuruş, patoz ücreti ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:44
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        Giresun'da fındık işçi yevmiyesi 886 lira 85 kuruş olarak belirlendi
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        Giresun'da, 2025 ürünü fındık hasadında çalışacak işçi yevmiyesinin 886 lira 85 kuruş, patoz ücreti ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, fındık hasadı döneminde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin toplantının, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, toplantıda tarım işçilerine ödenecek günlük ücretin 866 lira 85 kuruş olarak belirlendiği, yemeğin işçiye ait olması durumunda bu rakamın bin lira olarak uygulanacağı ifade edildi.

        Ayrıca, çuvalcı ücretinin yemeğin işverene ait olması durumunda bin 100 lira, aşçı günlüklerinin ise bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.

        Açıklamada, patoz ücretinin saatlik 4 bin 750 lira olarak tespit edildiği vurgulanarak, "Patoz sahiplerine fındığın kırılmasını önleyici tedbirleri alma zorunluluğu getirildi. Fazla fındık kıran patozların çalıştırılmaması, yol kenarında curuf bırakılmaması ve bu konuda belediyeler ile köy muhtarlıklarının denetimleri artırması kararlaştırıldı." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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